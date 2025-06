Colisão com carreta

Motociclista morre e veículo pega fogo em acidente na BR 101 em Linhares

Condutor da moto bateu na traseira de uma carreta, que estava parada no km 131 da rodovia na manhã desta sexta-feira (27); trecho é duplicado e trânsito foi desviado

Um motociclista morreu após colidir na traseira de uma carreta que estava parada no acostamento. Com o impacto da batida, a moto pegou fogo. O acidente aconteceu no km 131 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta das 6h30 desta sexta-feira (27). A vítima, que ainda não foi identificada, teve a morte confirmada no local. O trecho da rodovia tem pista duplicada e o trânsito foi desviado para o atendimento à ocorrência. >