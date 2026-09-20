Foragido é preso após tentar se esconder atrás de bomba de combustível em posto no ES

Um homem de 35 anos que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim, foi preso na tarde de sábado (19) em Presidente Kennedy, também no Sul do Espírito Santo.





Segundo a PM, o homem foi flagrado por câmeras de videomonitoramento em atitude suspeita em um posto de combustíveis, no Centro da cidade. Uma equipe foi até o local para averiguar a situação e, ao perceber a presença dos agentes, o suspeito tentou se esconder atrás de uma bomba de combustível.





Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem um revólver calibre 32, carregado com cinco munições intactas. Na consulta aos dados do suspeito, os agentes também constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.





O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, foi arbitrada fiança, mas o valor não foi pago. Além disso, o mandado de prisão que estava em aberto foi cumprido. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanecerá à disposição da Justiça.