Foragido da Bahia por estupro é preso em Linhares, no Norte do ES
Publicado em 27/10/2025 às 12h06
Um homem de 51 anos, foragido da Bahia por estupro, foi preso em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Elessandro Cardoso da Silva era procurado pela polícia baiana pelo crime cometido na cidade de Eunápolis. A prisão aconteceu na última sexta-feira (24), mas foi divulgada nesta segunda-feira (27).
Elessandro foi localizado durante uma operação no Centro de Linhares. A Polícia Civil informou que o homem foi levado à Delegacia Regional do município, e, em seguida, encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde permanece preso e à disposição da Justiça da Bahia.