Foragido da Bahia por estupro é preso em Linhares, no Norte do ES

Um homem de 51 anos, foragido da Bahia por estupro, foi preso em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Elessandro Cardoso da Silva era procurado pela polícia baiana pelo crime cometido na cidade de Eunápolis. A prisão aconteceu na última sexta-feira (24), mas foi divulgada nesta segunda-feira (27).