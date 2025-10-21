Fiscalização flagra 'gato' de energia em restaurante na Praia do Morro

Um restaurante na Praia do Morro, em Guarapari, foi flagrado nesta terça-feira (21) furtando energia elétrica. A operação conjunta da concessionária EDP e da Polícia Civil constatou uma ligação direta na rede, sem o devido registro de consumo e faturamento. O proprietário, de 50 anos, foi levado à Delegacia Regional do município para prestar esclarecimentos, e a ligação irregular foi desfeita pelas equipes técnicas, que restabeleceram o fornecimento normal e seguro de energia.