Fiscalização flagra 'gato' de energia em restaurante na Praia do Morro
Um restaurante na Praia do Morro, em Guarapari, foi flagrado nesta terça-feira (21) furtando energia elétrica. A operação conjunta da concessionária EDP e da Polícia Civil constatou uma ligação direta na rede, sem o devido registro de consumo e faturamento. O proprietário, de 50 anos, foi levado à Delegacia Regional do município para prestar esclarecimentos, e a ligação irregular foi desfeita pelas equipes técnicas, que restabeleceram o fornecimento normal e seguro de energia.
O furto de energia é crime previsto no Código Penal, com pena de até quatro anos de prisão, além da obrigação de ressarcir os valores desviados. Esse tipo de ligação também oferece risco de curtos-circuitos, choques e incêndios. Procurada pela reportagem para mais detalhes sobre os procedimentos adotados, a Polícia Civil informou às 18h40 que ocorrência ainda estava em andamento.