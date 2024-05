Findes elege nova diretoria para os próximos quatro anos; veja nomes

Uma batida entre dois veículos deixou uma pessoa morta na tarde desta terça-feira (21), no km 208 da BR 101, em Ibiraçu, Norte do Espírito Santo. De acordo com a Eco101, a vítima morreu no local da colisão. Ela foi identificada nesta quarta-feira (22) como Ariely Loureiro, de 43 anos. As irmãs dela, Helen e Araceli Loureiro, e o cunhado Zé Rangel, ficaram gravemente feridos. Todos estavam em um Toyota Corolla. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Fiat Toro sofreu ferimentos leves.