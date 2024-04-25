Paulo Baraona foi eleito presidente da Findes para o período 2024/2028 Crédito: Findes/Divulgação

O empresário Paulo Baraona será o novo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) . O atual 1º vice-presidente da Federação foi eleito por unanimidade, obtendo os 30 votos dos sindicatos presentes aptos a votarem no pleito eleitoral, ocorrido no final da tarde desta quinta-feira (25), na sede da entidade, em Vitória.

Nascido em Portugal e radicado no Espírito Santo, o empresário presidirá a instituição pelos próximos quatro anos (2024-2028) e assumirá o posto no dia 30 de julho. O presidente eleito Paulo Baraona explicou que seu plano de trabalho será baseado na continuidade e na melhoria constante da indústria.

“Tivemos um processo eleitoral para a presidência da Findes de muita maturidade e convergência. Essa é uma demonstração de que os industriais estão focados no interesse do setor e da Federação. Quero parabenizar a Cris [Samorini], atual presidente, pela forma como conduziu o pleito eleitoral, sempre demonstrando muita clareza, equilíbrio e dando oportunidade para que todos participassem dele. Também quero agradecer aos outros dois pré-candidatos, Marcos Guerra e Tales Machado, pelo diálogo que tivemos em prol da indústria, e a todos os sindicatos que compõem a Federação”, comentou o presidente eleito, Paulo Baraona.

Paulo Baraona, que será o 12º presidente da Findes, responderá por seis entidades que compõem a Federação: Centro da Indústria do Espírito Santo (Cindes), Serviço Social da Indústria (Sesi-ES), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-ES), Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) e Instituto de Desenvolvimento Educacional Industrial do Espírito Santo (Ideies)/Observatório da Indústria.

Your browser does not support the audio element. Paulo Baraona é eleito novo presidente da Federação das Indústrias do ES

“Para o futuro, a partir de julho, continuaremos trabalhando fortemente com pautas como inovação, educação, capacitação profissional e assuntos ligados à defesa de interesses do setor industrial, mas sem deixar de lado todas as outras áreas em que atuamos. Esse trabalho será em prol dos acionistas da Federação, que são os nossos sindicatos. Também vamos contar com o apoio dos nossos colaboradores que já realizam um brilhante trabalho na Findes. Juntos vamos dar cada vez mais protagonismo à indústria”, comentou Baraona.

Para a atual presidente da Findes, Cris Samorini, este é um momento importantíssimo para a Federação. “Estou muito feliz que você [Baraona] foi eleito como novo presidente da Findes. Este é um cargo que tem uma responsabilidade muito grande: a de cuidar das indústrias. Tenho certeza de que você se dedicou muito nos últimos anos e vai se dedicar ainda mais para fazer com que o nosso setor continue crescendo e contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado. Te desejo muito sucesso e conte comigo”, disse Cris Samorini ao presidente eleito.

Atual presidente, Cris Samorini parabenizou Paulo Baraona, que vai sucedê-la no cargo Crédito: Findes/Divulgação