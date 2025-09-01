Filhote recém-nascido de baleia-jubarte é avistado no litoral da Serra

Um filhote de baleia-jubarte recém-nascido foi registrado na manhã desta segunda-feira (1) no litoral de Jacaraípe, na Serra. Segundo Sandro Firmino, coordenador do projeto Amigos da Jubarte, o animal, de coloração cinzenta, nasceu foi visto junto da mãe durante uma expedição técnica com profissionais da Prefeitura da Serra. “A mãe a todo tempo levantava o filhote na superfície para ele aprender a respirar. Esse comportamento é típico de um recém-nascido”, explicou.

Firmino destacou que os nascimentos são comuns no Espírito Santo, considerado “o maior berçário de baleias-jubarte do Atlântico Sul”. Elas buscam as águas tropicais para dar à luz e amamentar os filhotes por cerca de cinco meses antes de retornarem à Antártida. Além da mãe e do filhote, outra baleia também foi registrada acompanhando a dupla. Conhecido como “escort”, trata-se de um macho que costuma nadar junto em busca de acasalamento ou para acompanhar a fêmea com o filhote.