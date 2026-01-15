Filhote de gato girado pelas patas por criança é resgatado em Cachoeiro

Um filhote de gato foi resgatado após uma denúncia de maus-tratos motivada por um vídeo divulgado nas redes sociais. O registro foi feito em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, e mostra uma criança girando o animal pela pata enquanto a mãe dela incentiva a ação. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.