Filhote de gato girado pelas patas por criança é resgatado em Cachoeiro
Publicado em 15/01/2026 às 17h49
Um filhote de gato foi resgatado após uma denúncia de maus-tratos motivada por um vídeo divulgado nas redes sociais. O registro foi feito em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, e mostra uma criança girando o animal pela pata enquanto a mãe dela incentiva a ação. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, na tarde desta quinta-feira (15), que uma ação foi realizada na casa onde o crime ocorreu e o animal foi levado para receber atendimento médico veterinário. O filhote foi entregue a uma pessoa que ficará responsável pelos cuidados do felino.