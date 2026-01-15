A Gazeta - Agora

Filhote de gato girado pelas patas por criança é resgatado em Cachoeiro

Publicado em 15/01/2026 às 17h49
Gato que aparece sendo girado pela pata em vídeo foi resgatado em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

Um filhote de gato foi resgatado após uma denúncia de maus-tratos motivada por um vídeo divulgado nas redes sociais. O registro foi feito em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, e mostra uma criança girando o animal pela pata enquanto a mãe dela incentiva a ação. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, na tarde desta quinta-feira (15), que uma ação foi realizada na casa onde o crime ocorreu e o animal foi levado para receber atendimento médico veterinário. O filhote foi entregue a uma pessoa que ficará responsável pelos cuidados do felino. 

