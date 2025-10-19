Filhote de gato-do-mato é resgatado de tronco de árvore em Baixo Guandu
Um filhote de gato-do-mato foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na localidade de Valparaíso, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de sábado (18). O animal silvestre foi encontrado no tronco de uma árvore seca. Segundo os militares, um morador foi até o Posto Avançado da corporação relatando que o felino estava abrigado no local, em uma área de pasto em frente à sua residência.
O morador acreditava se tratar de uma jaguatirica. O Corpo de Bombeiros resgatou o animal de forma tranquila e o levou, em uma caixa de transporte, à unidade da Polícia Militar Ambiental em Colatina. Após avaliação, o policial responsável pelo atendimento informou que se tratava, na verdade, de um filhote de gato-do-mato. O felino ficou no local para receber os cuidados necessários.