Filhote de gato-do-mato é resgatado de tronco de árvore em Baixo Guandu

Um filhote de gato-do-mato foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na localidade de Valparaíso, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de sábado (18). O animal silvestre foi encontrado no tronco de uma árvore seca. Segundo os militares, um morador foi até o Posto Avançado da corporação relatando que o felino estava abrigado no local, em uma área de pasto em frente à sua residência.