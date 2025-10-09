Filho que ateou fogo na casa da mãe no ES descumpre medida e é preso de novo

Preso por atear fogo na casa da mãe e solto no dia seguinte, um homem de 27 anos foi parar na cadeia novamente em Cariacica. Isso porque na última quarta-feira (8), 15 dias após deixar o presídio pelo caso do incêndio, ele descumpriu uma medida protetiva da Justiça que o proibia de se aproximar a menos de 500 metros da mãe.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mãe do suspeito, de 45 anos, contou que o jovem é usuário de drogas e constantemente a ameaça. Depois do episódio em que ele ateou fogo em um colchão e roupas de cama, no último dia 21, ela solicitou medida protetiva. Na quarta-feira (8), ele não respeitou a decisão da Justiça e invadiu a residência, momento em que a vítima acionou o Centro Integrado de Operações de Defesa Social do Espírito Santo (Ciodes/ 190).

Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não está sendo divulgado para não expor a mãe.