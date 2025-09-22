Filho é preso após tentar incendiar casa enquanto a mãe dormia em Cariacica
Uma mulher, 45 anos, denunciou o próprio filho, 27 anos, por colocar fogo em um colchão e roupas de cama dentro da residência da família, no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, neste domingo (21). A vítima relatou à Polícia Militar que é constantemente coagida a dar dinheiro ao rapaz, usuário de drogas, para a compra de entorpecentes.
Na manhã de domingo (21), a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de que um filho, usuário de drogas, havia tentado incendiar a residência da mãe. No local, a equipe se deparou com uma mulher chorando, que contou aos militares que, no dia da ocorrência, ao chegar do trabalho, percebeu que o filho estava muito agitado. Porém, como ela havia trabalhado a noite inteira, tomou banho e foi deitar. Em certo momento, a mulher acordou com o cheiro da fumaça e se deparou com o colchão e roupas de cama incendiadas na sala.
A mãe ainda disse aos militares que, de imediato, pegou um caneco de água para apagar o fogo e, durante o trajeto, acabou derramando um pouco de água quente, onde ela alegou ter escorregado e caído ao solo, batendo a região da lombar e glúteos. Segundo a PM, a vítima também afirmou que é constantemente coagida e que o filho costuma ser agressivo, ressaltando que não aguenta mais a situação.
A Polícia Militar informou que, quando a equipe entrou na residência, foi possível constatar roupas de cama e um colchão queimados. De acordo a Polícia Civil, a mulher quis representar contra o filho de 27 anos e ele foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por ameaça e violência psicológica, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.