Filho furta carro do próprio pai e invade ciclovia em Vitória após acidente

Uma picape invadiu a ciclovia da Avenida César Hilal, em Vitória, após uma colisão contra outro veículo no cruzamento com a Avenida Leitão da Silva, neste domingo (20), no bairro Bento Ferreira. Vídeo registrado pelo repórter-fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta, mostra ao menos dois automóveis envolvidos no acidente e grades da ciclovia destruídas. Veja acima.

>