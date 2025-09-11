Filho encontra pai morto segurando fio dentro de poço em Baixo Guandu

Um homem de 61 anos foi encontrado morto pelo próprio filho dentro de um poço de peixes no Córrego Maquiqui, no município de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o filho contou que foi alimentar os animais por volta de 17h30 de quarta-feira (10). Ao chegar ao local, encontrou a vítima, identificada como Aroldo Toso, com metade do corpo dentro da água e a mão esquerda segurando um fio elétrico que alimentava a bomba.