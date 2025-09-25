Fiat Strada furtada e clonada é recuperada pela PRF em Colatina

PRF recupera Fiat Strada furtada e clonada Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal

Uma Fiat Strada clonada foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de quarta-feira (24), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, durante a Operação Estado Presente. A picape era conduzida por um jovem de 24 anos, que estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Segundo a PRF, foi constatado que o veículo era uma cópia de outro da mesma marca. O automóvel original havia sido furtado em 19 de abril de 2022, em Betim, Minas Gerais.