Feira Literária de Cariacica começa nesta quinta (5) com 30 lançamentos

A Feira Literária de Cariacica chega à sua quarta edição em 2023 Crédito: Prefeitura de Cariacica

A 4ª edição da Feira Literária de Cariacica (Flicari) acontece a partir desta quinta-feira (5) no Shopping Moxuara, em Campo Grande. A programação conta com atividades culturais gratuitas e lançamentos de livros de 30 autores. A entrada é gratuita.

Além da cultura local, a feira traz elementos da tradição coreana a partir de uma parceria com o Instituto Coreano do Espírito Santo. As atividades incluem contação de histórias, exibição de roupas tradicionais coreanas e apresentação de dança K-POP.

A Feira Literária de Cariacica é realizada pela Academia Cariaciquense de Letras (ACL) e vai até segunda-feira (9), encerrando com a apresentação de Caligrafia Coreana do professor Seolim Sung Ju Na. Até lá, os interessados podem visitar a Flicari para acompanhar as atividades e exposições que acontecem das 10h às 22h.