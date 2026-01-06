Família procura por homem que desapareceu em São José do Calçado

Batida entre três carros deixa duas pessoas mortas em Montanha Crédito: Reprodução | Leitor AG

Um homem de 54 anos e uma mulher de 59 morreram em uma batida envolvendo três carros na ES-130, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (4). Os veículos envolvidos foram um Volkswagen Gol, um Fiat Palio e um Fiat Uno.

Havia três ocupantes no Palio. Uma mulher ficou presa às ferragens no banco do carona e, segundo o Corpo de Bombeiros, foi resgatada já sem vida. O motorista e dois passageiros que estavam no banco traseiro foram socorridos e levados para um hospital da região. No Gol estava apenas o condutor, que recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do hospital. Os corpos das duas vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.

Conforme a Polícia Militar, o motorista do Uno, que não se feriu, contou que o acidente teria sido causado pelo condutor do Gol, que trafegava no sentido contrário. Segundo ele, o Gol seguia em zigue-zague na pista e colidiu de frente com o Palio, que trafegava no sentido oposto, e, em seguida, atingiu o Uno, que saiu da pista com o impacto da batida.