Família procura por homem que desapareceu em São José do Calçado

Publicado em 06/01/2026 às 15h43
Wellinton da Silva Barcelos, de 33 anos, que desapareceu após sair de casa em São José do Calçado, no Sul do ES
Wellinton da Silva Barcelos, de 33 anos, que desapareceu após sair de casa em São José do Calçado, no Sul do ES

Familiares procuram por Wellinton da Silva Barcelos, de 33 anos, que desapareceu após sair de casa em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. No boletim de ocorrência registrado pela família, consta que na manhã do dia 2 de janeiro ele disse que iria "dar uma volta" e deixou a residência, mas desde então não retornou.

De acordo com a tia dele, Deliane Nascimento, parente foi visto pela última vez caminhando em direção a Bom Jesus do Norte, na mesma região. "A mãe dele está muito abalada e sem condições de falar sobre isso. Estamos fazendo buscas em lugares onde as pessoas dizem ter visto ele, porém até agora não o encontramos", disse a familiar. 

Quem tiver informações que ajudem a localizar Wellinton pode acionar o Disque-Denúncia, pelo 181. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar. 

Avenida é interditada após ser atingida por deslizamento em Colatina

Publicado em 06/01/2026 às 13h11
Deslizmento interdita avenida em Colatina
Deslizmento interdita avenida em Colatina

A Avenida Presidente Kennedy, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi totalmente interditada na manhã desta terça-feira (6) após ser atingida por um deslizamento de terra de um barranco. Segundo a Defesa Civil Municipal, o fato ocorreu por volta das 22h de segunda-feira (5), devido ao alto volume de chuva registrado na cidade.

O secretário municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública de Colatina, Carlos Balbino, informou que o trabalho de limpeza da via começou por volta das 8h desta terça-feira, mas, após avaliação da Defesa Civil, foi constatado risco de novos deslizamentos, o que exigiu uma intervenção maior no local.

De acordo com a prefeitura, a avenida sofreu bloqueio total, e os motoristas que utilizam a via devem buscar rotas alternativas. Veículos pequenos e leves podem seguir por dentro do bairro Moacir Brotas. Já os de maior porte, como carretas e caminhões, devem utilizar a ES 357, que liga a ES 259 à ES 080, passando por Baunilha.

Árvores caem e atingem sepulturas em cemitério de Cachoeiro após chuvas

Publicado em 06/01/2026 às 12h54
Árvore cai sobre carro em bairro de Cachoeiro de Itapemirim
Árvore caiu sobre carro em bairro de Cachoeiro e sobre sepulturas em cemitério

Oito árvores e galhos tombaram e atingiram sepulturas no cemitério municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (6), em consequência das chuvas que atingem o município desde a segunda-feira (5). Segundo o secretário de Limpeza Urbana, Braz Zagoto, as árvores precisaram ser cortadas dentro do local.

De acordo com o secretário, o solo encharcado tem provocado deslizamentos em diversos pontos da cidade. Ao todo, cerca de 30 árvores caíram em diferentes bairros. No bairro Gilberto Machado, uma árvore localizada em um barranco caiu sobre um carro estacionado, quebrando o vidro do veículo. Ninguém se feriu e a via foi liberada.

Ainda segundo Zagoto, a concessionária de energia EDP e o Corpo de Bombeiros atuam em apoio às ocorrências registradas no município.

Motorista é baleado no trânsito por dupla de moto em Guarapari

Publicado em 06/01/2026 às 11h57
Motorista é baleado no trânsito por dupla de moto em Guarapari
Motorista é baleado no trânsito por dupla de moto em Guarapari

Um motorista de 26 anos foi baleado na perna durante uma tentativa de assalto na Rodovia do Sol (ES 060), na altura do bairro Condados, em Guarapari, na manhã de segunda-feira (5). Mesmo ferido, ele conseguiu dirigir até uma farmácia, em Muquiçaba, onde pediu ajuda.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O motorista relatou que dirigia o próprio veículo quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta. Ainda de acordo com o jovem, os suspeitos tentaram assaltá-lo e efetuaram disparos em direção ao carro.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.

Deslizamento de pedras interdita parcialmente a ES 165 em Castelo

Publicado em 06/01/2026 às 10h19
Deslizamento de pedras interdita parcialmente estrada entre Castelo e Muniz Freire
Deslizamento de pedras interdita parcialmente estrada entre Castelo e Muniz Freire

Um deslizamento de pedras atingiu a ES 165, na Serra de Pontões, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (5), e interdita parcialmente a via até a manhã desta terça-feira (6). A rodovia liga o município a Muniz Freire. Segundo a Defesa Civil Municipal, o trecho foi sinalizado, e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) foi acionado para a retirada das rochas.

O DER-ES informou que uma equipe foi enviada ao local para resolver a situação, mas não divulgou previsão para a liberação total do trecho. O órgão orienta que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela rodovia.

Operação prende suspeito de tentar matar a própria irmã na Serra

Publicado em 06/01/2026 às 09h20

Um jovem de 23 anos foi preso, na manhã desta terça-feira (6), suspeito de tentar matar a própria irmã, no bairro Feu Rosa, na Serra. O crime ocorreu no dia 16 de novembro do ano passado, no mesmo bairro.

A operação que culminou na prisão do suspeito  contou com o apoio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).

A delegada Raffaella Aguiar, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), falou à imprensa na manhã desta terça-feira (6) e explicou que, no dia do crime, o suspeito discutiu com a namorada da vítima e acabou atirando contra a própria irmã com um revólver.

"Acabaram as munições, a vítima correu para a casa da mãe deles e ele foi ao encalço dela, onde começou a efetuar socos e pontapés. Ele nega os disparos e imputou a autoria dos disparos aos traficantes do local", explicou. 

Moradores de bairro de Vila Velha são acordados com intenso tiroteio

Publicado em 06/01/2026 às 07h46
Vídeo foi gravado por moradores por volta das 5h50 desta terça-feira (6)

Moradores do Morro do Jaburuna, em Vila Velha, acordaram com tiros na manhã desta terça-feira (6). Testemunhas relataram que os mais de 100 disparos começaram às 5h50 (ouça acima). Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, os disparos teriam sido resultado de uma briga entre criminosos, sem participação da polícia. 

Segundo apuração da TV Gazeta, os criminosos que invadiram o morro já foram aliados dos traficantes locais, mas, após um racha, resolveram se vingar e passaram pelas ruas atirando.

Foram enviadas à reportagem imagens mostrando as marcas dos tiros em um muro e portão, além de cápsulas recolhidas da rua (veja abaixo). "Acordei para ir à academia, estava começando a me arrumar quando começou um tiroteio, parei tudo e fiquei deitada ouvindo os tiros. Infelizmente a gente está acostumado, mas hoje foram muitos tiros. Dava para perceber que eram várias pessoas, os tiros não paravam, foi muito feio, muito assustador, estou sem reação, com medo de sair para trabalhar porque não sei o que está acontecendo", relatou uma testemunha.

Durante a manhã, equipes da Polícia Militar estão na região apurando o ocorrido. Ainda não há informações sobre feridos ou presos. 

Muro e portão ficaram com as marcas dos tiros e cápsulas foram recolhidas da rua
Muro e portão ficaram com as marcas dos tiros e cápsulas foram recolhidas da rua
Prédio histórico de Cachoeiro restaurado em 2024 apresenta goteiras

Atualizado em 05/01/2026 às 19h11
No Palácio Bernardino Monteiro, na praça Jerônimo Monteiro, ocorreram vazamentos de água

Pontos de vazamento de água e goteiras foram registrados no Palácio Bernardino Monteiro, um prédio histórico de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após fortes chuvas desta segunda-feira (5). Imagens registradas pela prefeitura (veja acima) mostram a água descendo pelas paredes e teto da edificação, que fica na praça Jerônimo Monteiro, no Centro. 

Por meio de redes sociais, a prefeitura lamentou o caso e disse que o prejuízo não foi apenas material, mas também histórico e cultural. Segundo a administração municipal, a Defesa Civil foi acionada e, por ser um prédio tombado pelo Conselho Estadual de Cultura, ainda avaliam a situação.

A restauração do palácio foi entregue em julho de 2024 após uma obra feita em parceria com o Governo do Estado. Na época, foram investidos cerca de R$ 2,84 milhões.

Homem morre afogado após entrar em lagoa de Linhares

Publicado em 05/01/2026 às 18h21
O rapaz era assistido pela Residência Inclusiva Masculina do município e havia saído do local sem autorização junto com outro jovem que foi encaminhado ao hospital
Equipes do Samu e dos Bombeiros tentaram reanimar a vítima, mas não foi possível

Um homem morreu após se afogar em uma lagoa na região de Farias, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta segunda-feira (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 14h após relatos de que a vítima, que de acordo com testemunhas tinha problemas psiquiátricos, entrou na água e desapareceu. Após buscas, ele foi localizado e os profissionais tentaram reanimá-lo, porém não resistiu. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, o jovem era assistido pela Residência Inclusiva Masculina e havia saído do local sem autorização junto com outro jovem, que também estava na lagoa. Este segundo homem recebeu atendimento do Samu e foi encaminhado a um hospital da região.

Ainda segundo a secretaria, a equipe está prestando assistência à família da vítima e cuidando dos trâmites de velório e sepultamento, destacando que o caso está sendo conduzido com a sensibilidade necessária.

Colatina decreta situação de emergência após temporais

Atualizado em 05/01/2026 às 18h03
A decisão foi motivada pelos danos causados pelas fortes chuvas do fim de semana, que deixaram famílias desalojadas e provocaram prejuízos em residências e prédios públicos
Autoridades colatinenses se reuniram para analisar a situação da cidade após as chuvas

Após o intenso volume de chuva registrado em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, desde o final de semana, o município decretou situação de emergência por volta das 18h desta segunda-feira (5). A decisão veio após a cidade concentrar quase metade dos desalojados do Espírito Santo. O município possui oito das 17 pessoas que precisaram deixar suas casas devido aos temporais registrados no sábado (3) e no domingo (4). O anúncio foi feito pelo prefeito Renzo Vasconcelos (PSD).

O decreto é motivado pelos danos materiais, como perda de móveis e utensílios, destelhamento e comprometimento parcial de imóveis. Também foram registrados prejuízos em prédios públicos, incluindo creches, escolas e unidades de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde teve o telhado quase totalmente destruído pelas tempestades.

“É claro que o morador quer que a gente atenda rápido, porque é uma situação de desespero. Estamos fazendo um pedido de socorro para que estejamos mais perto do Estado, unindo esforços e chegando onde as pessoas mais precisam. Nosso foco prioritário é resguardar vidas, proteger as pessoas e garantir que a cidade não fique paralisada. Já começamos a entregar telhas para famílias que tiveram suas casas danificadas, passei a manhã visitando algumas localidades atingidas e vamos concentrar esforços para que o cidadão se sinta respeitado e atendido”, frisou o prefeito.

Mulher é morta a machadadas na zona rural de Cachoeiro

Atualizado em 06/01/2026 às 11h22
Marília das Graças Mendes, de 50 anos, foi assassinada na zona rural de Cachoeiro
Marília das Graças Mendes, de 50 anos, foi assassinada na zona rural de Cachoeiro

Uma mulher de 50 anos foi morta com golpes de machado em Burarama, distrito localizado na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta segunda-feira (5). De acordo com fontes da Polícia Militar, o suspeito de matar Marília das Graças Mendes está sendo procurado na região. 

Um dos sobrinhos de Marília, Jonathan Mendes, de 28 anos, contou à produção da TV Gazeta que a vítima tinha seis filhos e vendia doces nas ruas. Ela teria ficado em casa e dois dos filhos saíram para trabalhar. Ao retornar, o mais velho, de 24 anos, encontrou a residência aberta e a mãe gravemente ferida. O irmão, um menor, também teria presenciado a cena. A mulher não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.

Ainda de acordo com relato do filho à Polícia Militar, o companheiro da mãe estava no imóvel. Segundo ele, o homem tem histórico de comportamento agressivo com Marília. Testemunhas informaram também aos militares que o suspeito fazia uso frequente de bebidas alcoólicas e entorpecentes. A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e nenhum suspeito foi preso.

Homem é assassinado a tiros dentro de carro em Nova Venécia

Publicado em 05/01/2026 às 13h12

Um homem de 31 anos foi assassinado a tiros dentro de um carro, no bairro Betânia, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou que a vítima não resistiu aos ferimentos. O crime ocorreu na noite de domingo (4).

O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia e que, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Chuvas causam desabamentos de muro, rua e parede de pedras em Cachoeiro

Publicado em 05/01/2026 às 13h04
Deslizamentos de terra afetam três bairros em Cachoeiro
Deslizamentos de terra afetam três bairros em Cachoeiro

O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, registrou três desabamentos entre o domingo (4) e esta segunda-feira (5). O coordenador da Defesa Civil Municipal, João Daroz, informou que o muro de uma residência caiu no bairro Agostinho Simonato. Já no bairro Nossa Senhora Aparecida, parte de uma rua cedeu e, no bairro Alto Novo Parque, houve o deslizamento de uma parede de pedras.

De acordo com Daroz, serão realizados trabalhos de limpeza urbana e vistorias nos imóveis. “Estamos elaborando os relatórios para, posteriormente, dar uma resposta onde houver necessidade. É preciso que a população de áreas de risco monitore a situação e fique em alerta, pois há previsão de mais chuva”, disse, em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul.

Batida entre três carros deixa dois mortos em rodovia de Montanha

Publicado em 05/01/2026 às 12h29
Batida entre três carros deixa duas pessoas mortas em Montanha
Batida entre três carros deixa duas pessoas mortas em Montanha

Um homem de 54 anos e uma mulher de 59 morreram em uma batida envolvendo três carros na ES-130, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (4). Os veículos envolvidos foram um Volkswagen Gol, um Fiat Palio e um Fiat Uno.

Havia três ocupantes no Palio. Uma mulher ficou presa às ferragens no banco do carona e, segundo o Corpo de Bombeiros, foi resgatada já sem vida. O motorista e dois passageiros que estavam no banco traseiro foram socorridos e levados para um hospital da região. No Gol estava apenas o condutor, que recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do hospital. Os corpos das duas vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.

Conforme a Polícia Militar, o motorista do Uno, que não se feriu, contou que o acidente teria sido causado pelo condutor do Gol, que trafegava no sentido contrário. Segundo ele, o Gol seguia em zigue-zague na pista e colidiu de frente com o Palio, que trafegava no sentido oposto, e, em seguida, atingiu o Uno, que saiu da pista com o impacto da batida.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Montanha.

Terraço de casa desaba durante tempestade em Marataízes

Publicado em 05/01/2026 às 11h23
Telhado de casa desaba em Marataízes após forte chuva
Telhado de casa desaba em Marataízes após forte chuva

O terraço de uma casa na região do Centro de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, desabou durante o forte temporal que atingiu o Estado na noite de domingo (4). O fato ocorreu por volta das 23h. Segundo a Defesa Civil Municipal, apesar dos estragos, ninguém se feriu. A chuva seguiu intensa na madrugada desta segunda-feira (5), fazendo com que a cidade registrasse um acumulado de 26 milímetros em um período de 24 horas.

A Defesa Civil informou que o desabamento foi causado pelo peso da água da chuva no telhado da residência. A estrutura de madeira não suportou a carga e puxou a parede lateral que sustentava o terraço. Não houve registro de pessoas desalojadas neste caso. No último sábado (3), também por conta do desabamento de um terraço, duas pessoas da mesma família precisaram sair de casa e buscar abrigo em um hotel.

Risco de deslizamento e queda de árvore causam interdições em Mimoso do Sul

Publicado em 05/01/2026 às 10h59
Rua é parcialmente interditada por risco de deslizamento de pedra em Mimoso do Sul
Rua é parcialmente interditada por risco de deslizamento de pedra em Mimoso do Sul

A Rua Doutor José Monteiro da Silva, no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, foi parcialmente interditada na manhã desta segunda-feira (5) devido ao risco de deslizamento de terra e de uma pedra. Também houve interdição na Rua Presidente Vargas, no Centro do município, após a queda de uma árvore que bloqueou a via.

Uma equipe da Prefeitura de Mimoso do Sul esteve no local, no Centro da cidade, para retirar a árvore. Segundo a Defesa Civil Municipal, os transtornos ocorreram em razão da chuva persistente desde a noite de domingo (4).

Casal morre em acidente entre moto e veículo da EDP na BR 101, em Sooretama

Atualizado em 05/01/2026 às 11h10
Jovens morrem em acidente entre moto e veículo da EDP na BR 101 no ES
Jovens morrem em acidente entre moto e veículo da EDP na BR 101 no ES

Dois jovens, identificados como Matheus Wagner Duarte Leite Costa, de 22 anos, e Maria Yasmin Cravo Becalli, de 21, morreram em uma colisão frontal entre a motocicleta em que estavam e uma caminhonete da EDP, na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (4). Segundo a Ecovias Capixabas, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 22h24.

Procurada por A Gazeta, a EDP afirmou que a motocicleta perdeu o controle, invadiu a contramão e colidiu com o veículo da empresa. A concessionária de energia elétrica lamentou o ocorrido e informou que acompanha a apuração do caso junto aos órgãos competentes. Devido à gravidade do acidente, a pista foi totalmente interditada e a via foi liberada por volta de 1h09 desta segunda-feira (5).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma equipe da perícia técnica foi acionada por volta das 23h para atender a ocorrência.

Pai e filho morrem em colisão na volta de cavalgada na BR 262, em Iúna

Publicado em 05/01/2026 às 09h52
Pai e filho morrem em acidente em Iúna
Pai e filho morrem em acidente em Iúna

Um homem de 53 anos, identificado como Roberto Carlos Batista, e o filho dele, Carlos Batista Junior, de 18, morreram em um acidente envolvendo a motocicleta em que estavam e uma van, no km 186 da BR 262, em Iúna, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. A reportagem da TV Gazeta Sul apurou que os dois veículos colidiram de frente na noite de domingo (4).

Segundo familiares, pai e filho voltavam de uma cavalgada quando o acidente aconteceu, a cerca de um quilômetro da casa onde moravam. O Corpo de Bombeiros informou que Roberto Carlos teve a morte confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local da colisão. Já Carlos foi socorrido e levado para o hospital de Irupi, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que o motorista da van não se feriu. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela delegacia de Iúna. Os corpos das vítimas foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica.

*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul

Espírito Santo está sob alerta de tempestade até quarta-feira (7)

Publicado em 05/01/2026 às 08h01
chuva; chuva em Vitória; tempo chuvoso; nublado; chuva no ES
Chuva deve permanecer no Espírito Santo até a próxima quarta-feira (7)

Todo o Espírito Santo está sob alerta de tempestade e chuvas intensas até a próxima quarta-feira (7), conforme divulgação da Defesa Civil Estadual com base nas previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há possibilidade de queda de granizo em alguns pontos até a noite desta segunda-feira (5), que pode registrar acumulado entre 50 e 150 mm. 

O perigo de alagamentos nesta segunda-feira é moderado, mas o de deslizamentos é alto em todo o Estado. No momento, conforme a Defesa Civil, há cinco desalojados em Barra de São Francisco, dois em Marataízes e oito em Colatina. A previsão para terça-feira (6) é de chuva mais forte na parte Norte do Espírito Santo.

Veja onde mais choveu em 24h no ES:

  • Linhares - 101.2 mm
  • Sooretama - 89.8 mm
  • São Domingos do Norte - 89.34 mm
  • Ibiraçu - 75.31 mm
  • Alto Rio Novo - 70.2 mm

A tempestade deve-se ao estabelecimento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026, desde sábado (3), até a próxima quarta-feira. O fenômeno é típico de verão e conhecido por influenciar um período maior de chuvas, com volumes expressivos. Entenda melhor clicando aqui.

Raio atinge árvore de quintal de casa em Ibiraçu; veja vídeo

Publicado em 04/01/2026 às 20h13
Morador explica como aconteceu o episódio

Um morador de Ibiraçu gravou o momento em que um raio caiu próximo à sua residência, na comunidade de Pedro Palácios, durante um temporal neste domingo (4). As imagens feitas pelo empresário Lorenzo Correa Rodrigues mostram a descarga elétrica atingindo uma árvore dentro do terreno da casa, evidenciando a intensidade dos temporais que vêm causando apreensão em diferentes regiões do Espírito Santo.

Vídeo que a reportagem teve acesso mostra um grande clarão e um barulho de explosão. Além de deixar rastros na árvore, raio derrubou fiação, afetou lâmpada e caixa-d'água da residência. "Quando aconteceu não tive nenhuma emoção. Eu travei, não pensei em nada. Segundos depois que comecei a entender o que tinha acontecido", conta.

Fortes chuvas, ventos intensos e temporais seguem provocando transtornos em diversos municípios capixabas. Em Governador Lindenberg, houve queda de granizo, além de ventania neste domingo. Em Linhares e Colatina, foram registrados pontos de alagamento. Em cidades como João Neiva e São Domingos, casas foram destelhadas.

Raio que caiu em árvore de quintal de casa provocou estrondo e clarão
Raio que caiu em árvore de quintal de casa provocou estrondo e clarão Crédito: Lorenzo Correa Rodrigues/Leitor