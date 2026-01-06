Família procura por homem que desapareceu em São José do Calçado
Familiares procuram por Wellinton da Silva Barcelos, de 33 anos, que desapareceu após sair de casa em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. No boletim de ocorrência registrado pela família, consta que na manhã do dia 2 de janeiro ele disse que iria "dar uma volta" e deixou a residência, mas desde então não retornou.
De acordo com a tia dele, Deliane Nascimento, parente foi visto pela última vez caminhando em direção a Bom Jesus do Norte, na mesma região. "A mãe dele está muito abalada e sem condições de falar sobre isso. Estamos fazendo buscas em lugares onde as pessoas dizem ter visto ele, porém até agora não o encontramos", disse a familiar.
Quem tiver informações que ajudem a localizar Wellinton pode acionar o Disque-Denúncia, pelo 181. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar.