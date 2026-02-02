Família pede doação de sangue para criança envolvida em acidente grave na Serra
A família da criança envolvida no acidente na BR 101 em Campinho da Serra, na Serra, nesta segunda-feira (2), pede doação de sangue para a menina. Marjore Guimarães Pimentel, de 10 anos, passou por cirurgia após ser levada em estado grave para o Hospital Estadual Infantil, em Vitória, conforme apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta. A mãe dela, a professora e comerciante Dersiane Mendes Guimarães Pimentel, de 46 anos, morreu no local.
Já o homem - que dirigia o automóvel - segue internado no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no município serrano. Marjore estava no Chevrolet Celta, que seguia no sentido Serra, com o pai - que dirigia o carro - e a mãe. Segundo a Prefeitura da Serra, o automóvel entrou na contramão e bateu frontalmente com um caminhão-guincho e acabou envolvendo também um Volkswagen Saveiro. O homem segue internado.