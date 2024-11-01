Família de capivaras chama atenção em rua de Castelo; veja vídeo

Uma família de capivaras foi flagrada dando um passeio por uma rua de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite da última quarta-feira (30). A cena inusitada da manada foi registrada por moradores que estavam na calçada, no bairro Aracuí.

O vídeo mostra pelo menos sete animais, entre jovens e adultos, andando com pressa pela via. A Prefeitura de Castelo informou à reportagem de A Gazeta que as capivaras estavam em uma rua sem saída, próxima ao Rio Castelo.

Segundo a prefeitura, os animais são silvestres, protegidos por lei e não há casos de doenças decorrentes da presença das capivaras que tenham sido registrados em Castelo. A administração municipal reforçou ainda que buscou junto ao órgão competente medidas para diminuição populacional de capivaras, porém não foi autorizado. A reportagem questionou o que seriam essas medidas citadas pelo órgão, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Procurada por A Gazeta, a Secretaria da Saúde (Sesa) informou que as capivaras são animais silvestres nativos, da espécie de mamíferos roedores. "O risco associado ao contato direto com eles é a mordedura. Entretanto, embora as capivaras não sejam os responsáveis pela transmissão direta ao humano da Febre Maculosa, esses roedores “transportam” o carrapato-estrela, que transmite a doença", comunicou.