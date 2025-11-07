Fábrica clandestina de suplementos é novamente alvo de operação no ES

Relógios, um carro e produtos foram apreendidos em operação em Itapemirim Crédito: Isabelle Oliveira

Caixas de suplementos alimentares, 14 relógios e um carro foram apreendidos ena manhã desta sexta-feira (7), durante uma operação da Polícia Civil, em conjunto com a Vigilância Sanitária Estadual, em Campo Acima, Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a corporação, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos como parte da investigação relacionada a uma fábrica clandestina de suplementos, interditada em agosto deste ano.

Na ocasião em que a fábrica foi interditada, a polícia apreendeu 500 kg de produtos prontos para venda, produzidos sem autorização e sem controle de qualidade. Desta vez, os bens e produtos apreendidos foram localizados na casa de um dos investigados, e na fábrica os agentes encontraram documentos e rótulos de cafeína, que serão analisados.

Segundo a Polícia Civil, os suplementos eram distribuídos para lojas e farmácias em todo o Estado, colocando em risco a saúde da população. Dois suspeitos, ligados à fábrica clandestina, são investigados por crimes contra a saúde pública, mas ainda não foram localizados. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi procurada para informar outros detalhes, já que a Vigilância Sanitária atuou na ação, mas não havia se manifestado até a publicação desta matéria.