Ex-vereador morre após bater moto em árvore em Nova Venécia

Publicado em 11/10/2025 às 10h47
Ex-vereador Ailson Soares de Oliveira, de 58 anos, morreu em acidente em Nova Venécia Crédito: Leitor/A Gazeta / Arquivo pessoal

O ex-vereador Ailson Soares de Oliveira, de 58 anos, morreu na tarde de sexta-feira (10) após bater a moto que pilotava em uma árvore na região de Cristalino, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. Ele era conhecido como Ailson Felippe e ficou no Legislativo do município entre os anos de 2009 e 2012.

A Polícia Militar foi ao local do acidente e acionou o Samu/192, que confirmou a morte da vítima no local. Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal em Colatina.

A Câmara de Vereadores da cidade publicou uma nota de pesar nas redes sociais, prestando solidariedade as amigos e familiares de Ailson. A prefeitura também se manifestou e decretou luto oficial de três dias, ressaltando a relevância do trabalho do ex-vereador na cidade.

