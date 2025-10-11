A Gazeta - Agora

ES tem alerta de chuvas intensas para 48 cidades neste sábado (11)

Publicado em 11/10/2025 às 10h09
Cidades do Espírito Santo receberam novo alerta de chuvas neste final de semana Crédito: Inmet

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novo alerta amarelo para chuvas intensas em 48 cidades do Espírito Santo. O aviso já está em vigor e vai até as 12h de domingo (12). A previsão indica que pode chover até 50 mm por dia nesses municípios, com ventos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja a lista:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivacqua
  8. Baixo Guandu
  9. Bom Jesus do Norte
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Cariacica
  13. Castelo
  14. Conceição do Castelo
  15. Divino de São Lourenço
  16. Domingos Martins
  17. Dores do Rio Preto
  18. Fundão
  19. Guaçuí
  20. Guarapari
  21. Ibatiba
  22. Ibitirama
  23. Iconha
  24. Irupi
  25. Itaguaçu
  26. Itapemirim
  27. Itarana
  28. Iúna
  29. Jerônimo Monteiro
  30. Laranja da Terra
  31. Marataízes
  32. Marechal Floriano
  33. Mimoso do Sul
  34. Muniz Freire
  35. Muqui
  36. Piúma
  37. Presidente Kennedy
  38. Rio Novo do Sul
  39. Santa Leopoldina
  40. Santa Maria de Jetibá
  41. Santa Teresa
  42. São José do Calçado
  43. Serra
  44. Vargem Alta
  45. Venda Nova do Imigrante
  46. Viana
  47. Vila Velha
  48. Vitória
