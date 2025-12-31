Ex-funcionário de banco é preso por suspeita de desviar dinheiro em Linhares

Suspeito de desviar dinheiro de um banco público, um advogado de 44 anos está na mira da Justiça capixaba e acabou preso, de forma preventiva, por supostas ameaças a testemunhas, na última segunda-feira (29), no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo.

Ex-funcionário da instituição financeira, o homem teria, segundo a Polícia Civil, usado uma empresa em nome de familiares para transferir os recursos. Ele também foi alvo de mandados de busca e apreensão, cumpridos pela Delegacia de Combate à Corrupção (Decor). De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), a organização acompanhou a operação para garantir os direitos do profissional.