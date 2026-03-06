Ex-detento é esfaqueado por preso do semiaberto em ônibus no Terminal de Itaparica
Um ex-detento foi esfaqueado dentro de um ônibus quando o coletivo chegava no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, no fim da tarde de quinta-feira (5). A vítima levou dois golpes de faca durante uma briga pouco antes de os passageiros desembarcarem no terminal. . O nome dos envolvidos não foram divulgados.
A reportagem da TV Gazeta apurou que a discussão envolveu um homem que cumpre pena no regime semiaberto e a vítima, que deixou o sistema prisional há cerca de nove meses e atualmente trabalhava como porteiro. A confusão teria começado após um dos envolvidos tirar uma foto do outro. Durante o desentendimento, o homem do semiaberto sacou uma faca e atingiu o ex-detento com dois golpes ainda dentro do ônibus.
Ferido, o homem tentou entrar em outro coletivo para fugir da agressão. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o coletivo fazia a linha 552 (T. Campo Grande / T. Itaparica via Leste-Oeste) e chegou ao Terminal de Itaparica com o passageiro já ferido.
Após o desembarque dos passageiros, a companhia esclareceu que a segurança patrimonial do terminal prestou os primeiros socorros enquanto aguardava a chegada da Polícia Militar e do Samu/192. O suspeito fugiu do terminal e ainda não foi encontrado. Já a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra e o caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio. Não há informações sobre o estado de saúde do ex-detento.