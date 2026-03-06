Ex-detento é esfaqueado por preso do semiaberto em ônibus no Terminal de Itaparica

Ex-detento é esfaqueado em ônibus no Terminal de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Foto leitor/Reprodução

Um ex-detento foi esfaqueado dentro de um ônibus quando o coletivo chegava no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, no fim da tarde de quinta-feira (5). A vítima levou dois golpes de faca durante uma briga pouco antes de os passageiros desembarcarem no terminal. . O nome dos envolvidos não foram divulgados.

A reportagem da TV Gazeta apurou que a discussão envolveu um homem que cumpre pena no regime semiaberto e a vítima, que deixou o sistema prisional há cerca de nove meses e atualmente trabalhava como porteiro. A confusão teria começado após um dos envolvidos tirar uma foto do outro. Durante o desentendimento, o homem do semiaberto sacou uma faca e atingiu o ex-detento com dois golpes ainda dentro do ônibus.

Ferido, o homem tentou entrar em outro coletivo para fugir da agressão. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o coletivo fazia a linha 552 (T. Campo Grande / T. Itaparica via Leste-Oeste) e chegou ao Terminal de Itaparica com o passageiro já ferido.