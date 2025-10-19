Estudantes chegam para prova do Ifes por vaga de ensino médio com técnico

O repórter fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta , registrou a chegada de estudantes a um dos 35 locais de prova, o campus do Ifes no bairro Jucutuquara, em Vitória . Sob chuva, os estudantes chegaram ao local com antecedência, seguindo a recomendação da instituição de ensino para evitar atrasos.

Dentro da sala de aula, a prova conta com 40 questões de múltipla escolha das disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. O gabarito dos testes será divulgado na próxima segunda-feira (20). Quem não concordar com alguma resposta poderá entrar com recurso nos dias 21 e 22 de outubro. Já a classificação dos candidatos está prevista para ser publicada no dia 7 de novembro.