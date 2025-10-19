A Gazeta - Agora

Estudantes chegam para prova do Ifes por vaga de ensino médio com técnico

Publicado em 19/10/2025 às 13h07
Portões foram abertos às 13h deste domingo (19). Provas são realizadas em 35 pontos do Espírito Santo
Mais de 18 mil estudantes das redes pública e privada fazem prova neste domingo (18) para disputar vaga em cursos técnicos integrados com ensino médio do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). O exame acontece das 14h às 18h. São 3.292 vagas para ingresso no 1º semestre de 2026, voltadas a quem já concluiu o ensino fundamental.

O repórter fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta, registrou a chegada de estudantes a um dos 35 locais de prova, o campus do Ifes no bairro Jucutuquara, em Vitória. Sob chuva, os estudantes chegaram ao local com antecedência, seguindo a recomendação da instituição de ensino para evitar atrasos.

Dentro da sala de aula, a prova conta com 40 questões de múltipla escolha das disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. O gabarito dos testes será divulgado na próxima segunda-feira (20). Quem não concordar com alguma resposta poderá entrar com recurso nos dias 21 e 22 de outubro. Já a classificação dos candidatos está prevista para ser publicada no dia 7 de novembro.

