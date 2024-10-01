Estudante de Medicina é presa ao levar Hilux roubada do ES para o Paraguai

Hilux foi devolvida ao dono, e estudante de medicina foi presa no RJ Crédito: Reprodução | PRF

A Polícia Rodoviária Federal disse que recebeu a informação de que um veículo com as características da caminhonete que estava com a mulher havia sido roubado na sexta-feira (27). A PRF, então, começou a monitorar, e, por volta de meio-dia de sábado (28), flagrou o veículo em uma blitz, já em Barra Mansa, no Rio de Janeiro.

A Toyota Hilux estava com placas de outro veículo, uma Fiat Toro. Ao verificar o chassi, a PRF constatou que era o carro roubado no Espírito Santo. Durante a abordagem, a estudante de Medicina apresentou documentos pessoais, mas disse que não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).