Estudante de Medicina é presa ao levar Hilux roubada do ES para o Paraguai

Uma mulher de 32 anos, que cursa Medicina no Paraguai, foi presa pela Polícia Rodoviária Federal no município de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, dirigindo uma Toyota Hilux que havia sido roubada no dia anterior em Cariacica. Segundo a PRF, a estudante é de São Paulo, mas esteve no Espírito Santo para pegar a caminhonete e levá-la até o Paraguai. Ela foi detida no sábado (28), e não teve o nome divulgado.
A Polícia Rodoviária Federal disse que recebeu a informação de que um veículo com as características da caminhonete que estava com a mulher havia sido roubado na sexta-feira (27). A PRF, então, começou a monitorar, e, por volta de meio-dia de sábado (28), flagrou o veículo em uma blitz, já em Barra Mansa, no Rio de Janeiro.
A Toyota Hilux estava com placas de outro veículo, uma Fiat Toro. Ao verificar o chassi, a PRF constatou que era o carro roubado no Espírito Santo. Durante a abordagem, a estudante de Medicina apresentou documentos pessoais, mas disse que não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A mulher alegou que esteve no Espírito Santo para buscar o veículo a pedido de um conhecido, com a promessa de que, caso ela entregasse a caminhonete no Paraguai, receberia R$ 7 mil. Ela foi detida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, onde foi autuada por furto e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor. A caminhonete, avaliada em mais de R$ 250 mil, será devolvida ao proprietário.