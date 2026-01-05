Espírito Santo está sob alerta de tempestade até quarta-feira (7)

Chuva deve permanecer no Espírito Santo até a próxima quarta-feira (7) Crédito: Ricardo Medeiros

Todo o Espírito Santo está sob alerta de tempestade e chuvas intensas até a próxima quarta-feira (7), conforme divulgação da Defesa Civil Estadual com base nas previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há possibilidade de queda de granizo em alguns pontos até a noite desta segunda-feira (5), que pode registrar acumulado entre 50 e 150 mm.

O perigo de alagamentos nesta segunda-feira é moderado, mas o de deslizamentos é alto em todo o Estado. No momento, conforme a Defesa Civil, há cinco desalojados em Barra de São Francisco, dois em Marataízes e oito em Colatina. A previsão para terça-feira (6) é de chuva mais forte na parte Norte do Espírito Santo.

Veja onde mais choveu em 24h no ES:

Linhares - 101.2 mm

Sooretama - 89.8 mm

São Domingos do Norte - 89.34 mm

Ibiraçu - 75.31 mm

Alto Rio Novo - 70.2 mm

A tempestade deve-se ao estabelecimento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026, desde sábado (3), até a próxima quarta-feira. O fenômeno é típico de verão e conhecido por influenciar um período maior de chuvas, com volumes expressivos. Entenda melhor clicando aqui.