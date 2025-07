ES vai pagar bônus desempenho a 15 mil servidores da educação

Cerca de 15 mil servidores da Educação no Espírito Santo vão receber o pagamento do Bônus Desempenho. O governo do Estado anunciou, nesta quarta-feira (9), o repasse a ser feito aos profissionais da Secretaria da Educação (Sedu) que atuam em escolas da rede estadual de ensino e de outras unidades. Eles ganharão o benefício com base em indicadores coletivos e individuais junto ao pagamento do mês de julho. >