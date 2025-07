Noroeste do ES

Ação vai disponibilizar 700 atendimentos oftalmológicos em São Gabriel da Palha

A Prefeitura de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, anunciou que vai oferecer 700 consultas com oftalmologista entre os dias 14 e 19 deste mês, na Policlínica Municipal, localizada na região central da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a ação será realizada em parceria com o Governo do Estado.