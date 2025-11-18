ES recebe novo alerta de tempestade

Espírito Santo está sob alerta para tempestade Crédito: Inmet/Reprodução

Em meio ao calor intenso, o Espírito Santo recebeu um novo alerta de tempestades com risco de queda de granizo, queda de árvores e alagamentos. O aviso laranja (de perigo – o segundo na escala de risco) foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta terça-feira (18) e é válido até as 10h de quarta-feira (19), em todas as cidades capixabas.

Segundo o Inmet, pode chover entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia, com risco de ventos intensos, de 60 a 100 km por hora. Também há chance de corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores.