ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo nesta quinta-feira (9).

O primeiro aviso é de nível amarelo (perigo potencial) e abrange todas as cidades capixabas. Ele começou às 9h14 desta quinta-feira e segue até as 23h59. A previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h.

Já o segundo alerta, de nível laranja (perigo), é mais intenso e atinge quase todo o Estado, com exceção de municípios do extremo Sul capixaba. O aviso tem início às 15h desta quinta-feira e segue até as 12h de sexta-feira (10), com previsão de chuva de até 100 milímetros por dia e ventos que podem variar entre 60 e 100 km/h.