Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória

Adolescente é atropelada na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Archimedis Patrício

Uma adolescente de 13 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada na manhã desta quinta-feira (9) na Avenida Leitão da Silva, na altura do bairro Santa Lúcia, em Vitória . De acordo com a Guarda Municipal, o fluxo de veículos na região segue sem alterações.

Segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta no local, o motorista relatou que seguia no sentido Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) e, na altura de um cruzamento, com o sinal aberto para veículos, três mulheres tentaram atravessar a via correndo.

Duas delas conseguiram chegar ao outro lado, mas a adolescente teria voltado no meio do percurso. O condutor afirmou que tentou frear para evitar o atropelamento, mas não conseguiu impedir a colisão. Testemunhas afirmaram que a estudante foi arremessada por alguns metros. O motorista foi liberado pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar após fazer o teste do bafômetro.



Carro envolvido no atropelamento na Leitão da Silva. Crédito: Priciele Venturini

De acordo com militares que atenderam a ocorrência, a jovem foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Infantil de Vitória, no bairro Bento Ferreira. O estado de saúde dela é grave. A menor vai passar por cirurgia na manhã desta quinta-feira para conter um sangramento.

Na região, há uma faixa de pedestres a cerca de 150 metros do local onde ocorreu o acidente.