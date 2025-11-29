A Gazeta - Agora

ES recebe alerta de chuvas intensas para mais de 50 cidades

Publicado em 29/11/2025 às 11h47
Espírito Santo recebe alerta de chuvas intensas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em 51 cidades do Espírito Santo. O aviso, que começou a valer na manhã deste sábado (29), segue até as 10h deste domingo (30).

De acordo com o órgão, as áreas atingidas podem registrar chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, variando de 40 a 60 km/h. Mesmo assim, o risco para corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.

Confira as cidades atingidas pelo alerta:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Aracruz
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Boa Esperança
  11. Brejetuba
  12. Cariacica
  13. Colatina
  14. Conceição da Barra
  15. Domingos Martins
  16. Ecoporanga
  17. Fundão
  18. Governador Lindenberg
  19. Guarapari
  20. Ibiraçu
  21. Itaguaçu
  22. Itarana
  23. Jaguaré
  24. João Neiva
  25. Laranja da Terra
  26. Linhares
  27. Mantenópolis
  28. Marechal Floriano
  29. Marilândia
  30. Montanha
  31. Mucurici
  32. Nova Venécia
  33. Pancas
  34. Pedro Canário
  35. Pinheiros
  36. Ponto Belo
  37. Rio Bananal
  38. Santa Leopoldina
  39. Santa Maria de Jetibá
  40. Santa Teresa
  41. São Domingos do Norte
  42. São Gabriel da Palha
  43. São Mateus
  44. São Roque do Canaã
  45. Serra
  46. Sooretama
  47. Viana
  48. Vila Pavão
  49. Vila Valério
  50. Vila Velha
  51. Vitória

