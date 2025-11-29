ES recebe alerta de chuvas intensas para mais de 50 cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em 51 cidades do Espírito Santo . O aviso, que começou a valer na manhã deste sábado (29), segue até as 10h deste domingo (30).

De acordo com o órgão, as áreas atingidas podem registrar chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, variando de 40 a 60 km/h. Mesmo assim, o risco para corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.