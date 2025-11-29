ES recebe alerta de chuvas intensas para mais de 50 cidades
Publicado em 29/11/2025 às 11h47
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em 51 cidades do Espírito Santo. O aviso, que começou a valer na manhã deste sábado (29), segue até as 10h deste domingo (30).
De acordo com o órgão, as áreas atingidas podem registrar chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, variando de 40 a 60 km/h. Mesmo assim, o risco para corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.
Confira as cidades atingidas pelo alerta:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória