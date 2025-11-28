O serviço de lanchas do Sistema Aquaviário funcionará em horário reduzido no domingo (30), devido ao evento náutico “7ª Volta Ecológica da Baía de Vitória”. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (28), pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES).

Segundo a Ceturb, o serviço ficará suspenso das 6h30 às 10h30, e retornará assim que o mesmo for encerrado. O funcionamento ocorrerá normalmente no sábado (29), já contando com o início dos horários noturnos especiais da linha 402, que estarão ativos até o dia 1º de fevereiro.