ES chega a 600 presos com uso de reconhecimento facial após ação em Vitória

Rodoviária de Vitória conta com câmera integrada ao sistema de reconhecimento facial Crédito: Vitor Jubini

O Espírito Santo atingiu a marca de 600 pessoas presas com o uso da tecnologia de reconhecimento facial, que começou a operar em junho de 2024 e integra o sistema de videomonitoramento das forças de segurança do Estado. O número foi alcançado após uma prisão realizada na Rodoviária de Vitória, quando um homem com mandado de prisão em aberto por roubo foi identificado pelas câmeras instaladas no local.

A ação envolveu o Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR), a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e a Guarda Municipal de Vitória.

As prisões efetuadas por meio do reconhecimento facial abrangem diferentes crimes, incluindo pensão alimentícia (152 casos), tráfico de drogas (125), roubo (113), homicídio (79), furto (27) e estupro (24). Do total de capturas, 371 foram realizadas pela Polícia Militar, 186 pela Subsecretaria de Inteligência da Sesp, além de ações das guardas municipais de Vitória, Cariacica e Vila Velha.



O governo do Estado informou que conta atualmente com 40 totens de segurança ativos, 1.468 câmeras de cerco inteligente e um sistema de monitoramento que já permitiu a apreensão de 1.808 veículos desde agosto de 2022. Os dados mostram 177 apreensões em 2022, 657 em 2023, 523 em 2024, 439 em 2025 e 12 em 2026, até o momento.