ES anuncia investimento de R$ 7 bi em serviços de saneamento em 43 municípios
Publicado em 07/10/2025 às 11h39
Dois contratos ligados a serviços de esgotamento sanitário serão assinados na tarde desta quarta-feira (8) pelo governo do Espírito Santo junto a duas multinacionais espanholas.
Segundo o Executivo estadual, estão previstos cerca de R$ 7 bilhões em investimentos e custos operacionais ao longo de 25 anos.
A previsão é que, com a medida, todos os municípios capixabas atendidos pela Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) passem a contar com serviços de esgotamento sanitário por meio de Parceria Público-Privada (PPP).