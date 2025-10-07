A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

ES anuncia investimento de R$ 7 bi em serviços de saneamento em 43 municípios

Publicado em 07/10/2025 às 11h39

Dois contratos ligados a serviços de esgotamento sanitário serão assinados na tarde desta quarta-feira (8) pelo governo do Espírito Santo junto a duas multinacionais espanholas.

Segundo o Executivo estadual, estão previstos cerca de R$ 7 bilhões em investimentos e custos operacionais ao longo de 25 anos.

A previsão é que, com a medida, todos os municípios capixabas atendidos pela Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) passem a contar com serviços de esgotamento sanitário por meio de Parceria Público-Privada (PPP).

Leia também:

Serra, Vitória e Colatina têm casos suspeitos de intoxicação por metanol, diz Sesa

Publicidade