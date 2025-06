ES abre consulta pública para definição de nova tarifa de água e esgoto

A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) está coletando, por meio de consulta pública, informações para definir o reajuste das tarifas dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan). >

A consulta, aberta na última sexta-feira (6), vai receber as informações de pessoas físicas e jurídicas até às 23h59 do dia 16 de junho no e-mail [email protected].>