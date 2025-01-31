Engavetamento deixa o trânsito lento na Terceira Ponte e nos acessos

Engavetamento complicou trânsito na Terceira Ponte Crédito: Waze/Reprodução/Leitor A Gazeta

Um acidente complicou o trânsito na Terceira Ponte na tarde desta sexta-feira (31). Leitores de A Gazeta relataram um engavetamento no sentido Vitória x Vila Velha como uma das causas do transtorno.

Inicialmente, a Ceturb-ES, que administra a ponte, informou, em nota, que o engavetamento envolveu três veículos, sendo que dois foram removidos por equipes da companhia. A pista foi liberada.

Em nova nota, enviada às 18h50, destacou que, "a partir das 14h, ocorreu um outro acidente, além de sete veículos com pane que precisaram de atendimento e remoção, o que deixou o trânsito local lento."

Além dos acessos, há relatos de lentidão desde a Reta da Penha, na Capital, conforme apontado pelo sistema de monitoramento em tempo real Waze.