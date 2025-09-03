Engarrafamento atinge Centro de Vitória após novo protesto de moradores de Vila Velha

O trânsito na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, voltou a ficar complicado na tarde desta quarta-feira (3). O aplicativo de navegação GPS, Google Maps, mostra que paralisação na via acontece do Palácio Anchieta até a altura do Forte São João, na Capital. O trecho já havia ficado com movimentação intensa de veículos na parte da manhã devido a protesto de famílias de Vila Esperança, em Vila Velha.

Segundo motoristas que passaram pela região, a situação se formou devido ao mesmo motivo da manhã. Novas manifestações ocupam duas faixas do local pelos moradores de Vila Esperança, em Vila Velha. O grupo se manifesta pela segunda vez, em menos de 12 horas, a pedido de um acordo com o poder público em relação à decisão da Justiça sobre a desocupação da área onde vivem.