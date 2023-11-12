Enem no ES: candidata de 49 anos chega 1h50 antes da abertura dos portões

Cynthya dos Santos, a primeira a chegar na Multivix para a prova do Enem Crédito: Isabelle de Oliveira

Cynthya dos Santos, de 49 anos, foi a primeira pessoa a chegar na Multivix, em Vitória, um dos locais de prova do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (12). Embora os portões só se abram ao meio-dia, ela estava na frente da unidade às 10h10. A preparação para não se atrasar começou cedo: na sexta-feira (03), dois dias antes do início do Enem, ela fez todo o trajeto até o local de prova para não se perder.

“Eu conferi para não perder tempo de vir no primeiro dia e não achar. Eu fiquei com medo de não achar, aí dois dias antes eu vim para procurar onde era o lugar, porque eu não sabia onde era a faculdade", comentou Cynthya.

Cynthya quer cursar artes cênicas. Ela já é artista circense, atriz de teatro de arena, dançarina profissional e professora de dança de salão.

Sobre o segundo dia de prova, a candidata disse que tem boas expectativas para o resultado do Enem e que acredita que se deu bem na prova de redação.