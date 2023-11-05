Enem 2023: últimos alunos já deixaram os locais de prova

Ana Gonçalves Nogueira fez o Enem neste domingo (05) e pretende cursar medicina Crédito: Leiriane Santana

Faltando pouco minutos para encerrar o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, a estudante Ana Gonçalves Nogueira, 17 anos, foi uma das últimas a deixar o local de provas. Ela decidiu ficar até o final para ter a oportunidade de revisar suas respostas com cuidado.

Ana já havia enfrentado o Enem três vezes como um treino, mas desta vez ela encarou a prova com o objetivo de ingressar em uma universidade para cursar medicina. Contudo, um contratempo quase pôs em risco seu intento.

A jovem estudante chegou atrasada ao local de prova, tendo apenas dois minutos para entrar, pois sempre realizou o exame na Faesa, mas, neste ano, deparou-se com a surpresa de que o local havia sido alterado para a Faculdade Multivix, e só descobriu a mudança cerca de 20 minutos antes do fechamento dos portões.

A estudante elogiou a prova, afirmando que o tema foi particularmente bom, uma vez que ela havia estudado o assunto. "Um professor havia chutado esse tema e estudamos isso, então na hora que eu vi foi um superalívio. As questões também estavam tranquilas e a construção da prova também estava melhor em comparação aos outros anos”, comentou.