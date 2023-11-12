Enem 2023: aos 23 anos, jovem busca segunda graduação

Eliani de Araujo Crédito: Carlos Alberto

Eliani de Araújo, de 23 anos, é estudante de enfermagem e vai prestar novamente o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano. O objetivo agora é obter uma vaga no curso de pedagogia. A jovem é a primeira da família a fazer um curso superior.

Moradora do bairro São Cristóvão, em Vitória, ela diz estar preparada para o segundo dia de provas, que acontece neste domingo (12).

Eliani chegou cedo no local de aplicação do exame, às 10h28. Ela explicou que depende de ônibus e preferiu se adiantar para não correr o risco de chegar atrasada. “Domingo a gente tem que se adiantar. O ônibus atrasa muito”, comentou Eliani.