Empresário tem dedo amputado após acidente com fogos de artifício no ES

Um empresário de 27 anos teve parte de um dos dedos da mão amputada após acidente com fogos de artifício em Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo, no sábado (29), dia da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Cassiano Pereira Lima contou que torce pelo Fla e que acendeu três artefatos, mas o último apresentou problemas e explodiu dentro do próprio tubo, atingido a mão dele.