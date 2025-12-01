Empresário tem dedo amputado após acidente com fogos de artifício no ES
Um empresário de 27 anos teve parte de um dos dedos da mão amputada após acidente com fogos de artifício em Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo, no sábado (29), dia da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Cassiano Pereira Lima contou que torce pelo Fla e que acendeu três artefatos, mas o último apresentou problemas e explodiu dentro do próprio tubo, atingido a mão dele.
Ele foi levado para um hospital da cidade, mas precisou ser transferido para uma unidade na cidade de São Mateus, onde passou por cirurgia ainda na noite de sábado. Além de ter parte do dedo amputada, levou cerca de 50 pontos na mão. Ele permanece internado, sem previsão de alta.
(Com informações de Fabrício Silva, produtor da TV Gazeta)