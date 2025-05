Empresário está entre os presos suspeitos da morte de vereador no ES

Um empresário está entre os dois presos na 'Operação Lista Negra', deflagrada nesta sexta-feira (30) no âmbito da investigação sobre o assassinato do vereador Leomar Cazotti Mandato (PV), em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo. A informação foi divulgada pela Polícia Civil, que não revelou a identidade do empresário alvo da prisão temporária. >