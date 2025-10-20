Em corrida contra o tempo, PRF escolta van com órgãos de São Mateus para Cariacica

A Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF) realizou na noite de domingo (19) uma operação para o transporte de órgãos entre os municípios de São Mateus, na Região Norte, e Cariacica, na Grande Vitória. A ação foi feita em apoio à Central de Transplantes e garantiu que os órgãos - um fígado e dois rins - chegassem com segurança e no menor tempo possível aos pacientes que aguardavam na fila de transplantes.