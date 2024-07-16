Em atenção para ameaça de seca, ES terá pouca chuva nos próximos 10 dias

Segundo a empresa Climatempo, há uma intensificação do vento marítimo na costa leste do Brasil, o que acaba espalhando umidade sobre o litoral do Nordeste e do Sudeste. Conforme a previsão, isso pode causar a formação de nuvens de chuva entre terça (16) e quarta-feira (17). Nestes dois dias, pode haver chuva fraca, sobretudo no litoral, entre Itaúnas e Presidente Kennedy. As informações também são citadas pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Já na quinta-feira (18), no entanto, o tempo deve voltar a ter mais cara de inverno, ou seja, sem chuva. Segundo o Instituto MetSul, para os próximos dez dias não há expectativa de grandes volumes de chuva no Espírito Santo. Neste período, há possibilidade de pouca chuva no litoral do Estado, com maior volume e frequência no Sul do Estado - municípios como Marataízes, Mimoso do Sul, Anchieta e Cachoeiro de Itapemirim, que devem acumular até 10 mm em até dez dias.