Dupla passa de moto e atira contra homem em bairro de Vitória

Um homem - que não teve a identidade divulgada - foi alvo de tiros no bairro Jabour, em Vitória , na tarde desta segunda-feira (25). Conforme a Polícia Militar , o baleado contou que dois homens passaram de moto e atiraram contra ele, e depois fugiram em direção ao mangue. Devido aos ferimentos, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) socorreu o ferido até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra . Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

Até o momento ninguém foi preso. Uma imagem feita por quem estava no local mostra um carro com dois furos no vidro da traseira do veículo feitos pelos tiros. Conforme apuração da Quézia Prado, da TV Gazeta, as balas atingiram o automóvel, que além dos buracos, ficou com o vidro trincado. A PM confirmou também que a porta de um comércio acabou estilhaçada. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).