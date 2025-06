Vítima de 17 anos

Dupla em moto atira e mata adolescente que conversa com mulher em Baixo Guandu

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros por uma dupla armada no bairro Sapucaia, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava conversando com uma mulher em um cruzamento, quando os suspeitos apareceram de moto, atiraram e fugiram.