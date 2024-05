Dupla é presa e pistolas são apreendidas após denúncia em Vila Velha

Duas pessoas morreram em um acidente entre uma moto e um caminhão na ES 060, conhecida como Rodovia do Sol, na altura do balneário Iriri, em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (24). A Polícia Militar disse que ocorreu uma batida entre os veículos, e informou que o caminhão estava transportando sacos de cimento.

Segundo informações apurações pelo repórter da TV Gazeta Sul , Matheus Passos, a batida foi por volta de 9h20. A moto e o caminhão estavam indo sentido Anchieta x Piúma e o caminhão no mesmo sentido. Segundo relatos iniciais que à PM, a moto iria entrar em uma loja de piscinas às margens da rodovia e caminhão vinha atrás. O caminhão não teria conseguido parar a tempo, o motorista jogou para o acostamento e bateu em árvores.

Parte da carga caiu na pista. No caminhão havia três homens - o motorista e dois ajudantes. A informação no local é de que o motorista do caminhão e um dos ajudantes morreram. O outro ajudante foi encaminhado para o hospital de Piúma. O piloto da moto, um homem, foi resgatado para o Pronto Atendimento de Anchieta.