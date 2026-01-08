Dupla é flagrada pegando carona ilegal em traseira de caminhão em São Mateus
Mais um flagrante de carona ilegal em para-choque de caminhão foi registrado na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. No vídeo recebido nesta quinta-feira (8), duas pessoas aparecem penduradas na parte traseira do veículo em movimento. Este é o segundo caso registrado nesta semana na mesma cidade.
Procurada pela reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não recebeu acionamento sobre a ocorrência. No entanto, destacou que as imagens mostram uma prática extremamente perigosa. Segundo o órgão, a parte traseira do caminhão não oferece qualquer tipo de proteção, o que pode causar quedas ou arremessos em caso de freadas bruscas, curvas ou colisões, além de colocar em risco outros motoristas que trafegam pela rodovia.
A PRF explicou ainda que os dois homens podem ser responsabilizados criminalmente, já que a atitude coloca a vida de terceiros em perigo. No entanto, o enquadramento e a definição do crime dependem da análise do delegado responsável pelo caso.