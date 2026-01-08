Dupla é flagrada pegando carona ilegal em traseira de caminhão em São Mateus

Procurada pela reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não recebeu acionamento sobre a ocorrência. No entanto, destacou que as imagens mostram uma prática extremamente perigosa. Segundo o órgão, a parte traseira do caminhão não oferece qualquer tipo de proteção, o que pode causar quedas ou arremessos em caso de freadas bruscas, curvas ou colisões, além de colocar em risco outros motoristas que trafegam pela rodovia.