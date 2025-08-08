Dupla é detida após roubo de celular na Praia do Canto

Um homem de 22 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta sexta-feira (8) após um roubo na Praia do Canto, em Vitória. Segundo a Polícia Civil, a dupla foi abordada minutos depois do crime, quando investigadores do 3º Distrito Policial ouviram gritos de socorro na rua. A vítima contou que teve o celular levado mediante violência.